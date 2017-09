Playerunknown’s Battlegrounds – Erstes neues Fahrzeug ist ein VW-Bus

In einem „Ask me anything“ auf reddit hat Brendan Greene, Schöpfer von Playerunknown’s Battlegrounds, verraten, dass derzeit an drei neuen Fahrzeugen gearbeitet wird. Das letzte Update des Battle Royale-Titels brachte allerdings kein Vehikel mit ins Spiel, aber eine neue Waffe, eine neue Stadt und Nebel. Nun gibt es einen Tweet von Greene, der das erste geplante Fahrzeug enthüllt.

I mentioned we’re working on 3 new vehicles for @PUBATTLEGROUNDS in my AMA earlier this week. Today I’m excited reveal the first of these… pic.twitter.com/OkiDN3Me5Q

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) September 22, 2017