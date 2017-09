Fortnite – PUBG-Entwickler Bluehole fühlt sich von Epic hintergangen

Playerunknown’s Battlegrounds ist derzeit der König der Battle Royale-Spiele, doch die Nachahmer ließen nicht lange auf sich warten. Bei H1Z1: King of the Kill arbeitete PUBG-Erfinder Brendan Greene noch als Berater mit, doch nun steigt auch Epic Games mit ihrem kostenlosen Sandbox Survivalspiel Fortnite in das Battle Royale-Geschäft mit ein. Für diesen Schritt kritisiert Bluehole-Produzent Chang Han Kim, Epic Games scharf.

„Weitere Schritte“ in Aussicht

Besonders im Fokus liegt die Erwähnung von PUBG in der Promotion von Fortnite’s Battle Royale Modus. Auch die vielen Ähnlichkeiten, die bereits im Trailer zu sehen sind, stoßen den Leuten von Bluehole übel auf.

„Wir hatten eine laufende Beziehung mit Epic Games während der Entwicklung von PUBG, da sie die Macher der Unreal Engine 4 sind“, so Han Kim. „Nachdem wir uns das Feedback unserer Community angehört haben und uns auch selbst Gameplay anschauten, sind wir besorgt, dass Fortnite die PUBG-Erfahrung kopieren möchte. Wir haben auch bemerkt, dass Epic Games in ihrer Promotion von Fortnite immer wieder auf PUBG hinweist. Das haben wir nie diskutiert und wir denken, das ist nicht richtig.“

Derzeit wird bei Bluehole überlegt, was die nächsten Schritte sein werden. In einem Ask me anything auf reddit schreibt PUBG-Erfinder Greene, dass er zwar mit Imitatoren rechnete, jedoch gehofft hatte, dass andere Entwickler versuchen, einen etwas anderen Ansatz zu schaffen und nicht bloß einfach zu kopieren. Han Kim befürchtet, die Ähnlichkeiten der beiden Titel seien zu groß. Man wolle vor der Durchführung weiterer Schritte auf mehr Beweise aus der Community warten.

