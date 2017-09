Code Vein – Trailer von der Tokyo Game Show

Bandai Namco Entertainment hat einen weiteren Trailer zum JRPG Code Vein im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 veröffentlicht. In diesem sind einige cineastische Szenen sowie imposante Kampfsequenzen zu sehen. Desweiteren wurde bekannt gegeben, dass diverse Songs des J-Rock Duos Vamps im Spiel vorkommen werden, die auch auf deren vierten Album Underworld vertreten sind. Code Vein soll weltweit im ersten Quartal 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Die postapokalyptische Welt der Vampire

Der Schauplatz ist eine Welt, die ruiniert und zerstört ist. Es gibt eine geschlossene Gesellschaft namens „Vain“, deren Mitglieder als Vampire überlebten. Vampire, die die Menschen im Gegensatz zur Zerstörung der Welt aufgegeben haben. Während sie den Großteil ihres Gedächtnisses als Entschädigung für die höchste Macht verlieren, halten sie die Menschheit klein, indem sie deren Blut saugen. Der Mangel an Blut verwandelt die Menschen in Wesen, die ihr Herz verloren haben. Eine Welt wird geboren mit der Suche nach Blut und Wahrheit und mit Vampirkollegen in einer geschlossenen Gesellschaft, in der sich zahlreiche Anhänger versammeln.

Quelle: Tokyo Game Show