Attack on Titan 2 – Switch bekommt auch eine Version

Derzeit läuft in Japan die Tokyo Game Show und im Zuge dieser werden einige interessante Dinge angekündigt werden. Eine davon ist, dass Attack on Titan 2 nicht nur auf den PC, die PS4 und die PS Vita kommt, sondern auch auf die Nintendo Switch. Somit wird der 3rd Party Support der Nintendokonsole erneut aufgestockt.

Auch auf der Switch Titanen jagen

Im ersten Trailer zu Attack on Titan 2 sieht man bereits, dass sich die Fans des Manga und des Anime auf actionreiche Gefechte mit den Titanen freuen können. Ebenjene Gefechte können nun also auch unterwegs absolviert werden. Ein westlicher Release des Spiels wurde bereits bestätigt, von daher darf anzunehmen sein, dass auch die Switch-Version bei uns erscheinen wird. Attack on Titan 2 soll im Frühjahr 2018 erscheinen.

Quelle: eurogamer