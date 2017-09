Red Dead Redemption 2 – Neuer Trailer nächste Woche

Red Dead Redemption 2 geistert in vielen Gamer Köpfen umher. Mit einem neuen Tweet haben Rockstar Games das Feuer wieder angefacht. Ein neuer Trailer wird sich wohl schon bald zeigen. Was wird uns wohl erwarten?

Red Dead Redemption 2 bekommt neue Infos

Via Twitter haben Rockstar Games ein Bild gepostet, das für nächste Woche Donnerstag etwas neues ankündigt. Bei der Ankündigung handelt es sich wohl um einen neuen Trailer, doch was genau wir zu sehen bekommen werden ist fraglich. Höchstwahrscheinlich könnte aber ein erster Ausblick auf die Online Komponente dahinterstecken. Am Donnerstag 17:00 Uhr deutscher Zeit werden wir es wissen.

Quelle: @RockstarGames (via Twitter)