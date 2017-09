Pokémon UltraSonne und UltraMond – Neuer Trailer zeigt Foto-Club und Mantax-Surfen

Es gibt mal wieder neues Bildmaterial zu Pokémon UltraSonne und UltraMond. Die Pokémon Company haut in gewohnter Manier vor Release eines Titels einen Trailer nach dem anderen raus und enthüllt so viele Informationen. Manche Fans mögen vielleicht sagen, dass zuviel gespoilert wird, andere freuen sich über die Vorfreude. Wir haben jedenfalls die wichtigsten Infos aus dem aktuellen Trailer für euch zusammengefasst.

Surft von Insel zu Insel

Der Trailer eröffnet mit der Inselprüfung des Schattendschungels, welche sich diesmal ganz um das Pokémon Mogelbaum dreht. Auch Matsurika, welche in Sonne und Mond noch keine Prüfung für euch bereithielt, stellt euch in Pokémon UltraSonne und UltraMond erstmals auf die Probe. Nach einigen Storyschnipseln wird enthüllt, dass es in der Hauptstory mehr als 400 Pokémon zu fangen geben wird. Dann wird der Pokémon Foto-Club vorgestellt. Hier könnt ihr mit euren Taschenmonstern Schnappschüsse fertigen, sie kreativ gestalten und sie dann mit euren Freunden teilen. Zu guter Letzt wird das Mantax-Surfen präsentiert. In Pokémon UltraSonne und UltraMond könnt ihr auf einem Mantax von einer Insel Alolas zur anderen reisen und währenddessen auf hohen Wellen Tricks ausführen. Pokémon UltraSonne und UltraMond erscheinen am 17. November für den 3DS.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal