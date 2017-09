Destiny 2 – Faction Rally startet nächsten Dienstag

Destiny 2 ist nun schon seit zwei Wochen in Händen von Gamer in der ganzen Welt und jetzt naht der erste kleine Event. Ab nächsten Diensten kehren Factions zurück und bringen eine veränderte Mechanik mit sich. Wem werdet ihr die Treue schwören?

Die Factions kommen zurück zu Destiny 2

Im aktuellen TWAB Blog Post auf Bungie.net präsentierte Cozmo was es mit der Rückkehr der Factions am kommenden Dienstag, auf sich hat. Wenn Arach Jalaal von Dead Orbit, Lakshmi-2 von Future War Cult und Executor Hideo von New Monarchy nächste Woche eure Loyalität fordern, wird es diesmal eine neue Mechanik geben. Um teilnehmen zu können müsst ihr die Story abgeschlossen und Level 20 erreicht haben. Pro Charakter könnt ihr dann einer Fraktion die Treue schwören. Von diesem Moment an zählt jede Aktivität die ihr abschließt, als Beitrag für eure Fraktion. Raids, Strikes, Lost Sectors oder Crucible etc. bringen euch entsprechende Tokens die euch Loot bringen. Darüber hinaus bietet jede Seite eine spezielle Waffe an. Die Fraktion die am Ende des Events am erfolgreichsten war wird ihre Waffe allen Guardians anbieten, allerdings mit einem Haken. Gewinnt eure Fraktion zahlt ihr nur 1000 Glimmer für die Waffe während Angehörige anderer Factions 50.000 Glimmer zahlen müssen. Dead Orbit wird ein Scout Rifle anbieten, New Monachry hat ein Pulse Rifle im Angebot und New Monarchy verspricht euch ein Sidearm.

Dead Orbit

Future Warcult

New Monarchie

Quelle: Bungie.net