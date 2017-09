Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS – Neuer Trailer

Mit der Veröffentlichung von Zone of the Enders: The 2nd Runner am 13. Februar 2003 führte Konami nicht nur die Spielreihe fort, sondern schuf einen echten Meilenstein der Videospielgeschichte.

Was früher gut war kann heute nicht schlecht sein.

Vor kurzem hat Konami ein Remake des Playstation 2-Klassikers angekündigt. Dabei handelt es sich nicht um ein einfaches HD-Remake. Das Spiel wird mit kompletter VR-Untertützung ausgestattet sein. Nähere Infos darüber sind hier zu finden. Konami veröffentlichte nun einen Trailer zum bevorsteheden Actionspektakel. Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS erscheint vorraussichtlich im Frühjahr 2018 exklusiv für Playstation 4.

Quelle: Konami (via Youtube)