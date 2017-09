Pokémon Spielhaus – Neue App für Kleinkinder

Pokémon ist für Spieler aller Generationen, dies möchte die Pokémon Company betonen. Somit sollen auch Vorschüler Spaß mit den kleinen Taschenmonstern haben können und so startet die Pokémon Spielhaus App. In ihr können auch Pokémon-Fans im Alter von 3 bis 5 Jahren auf ihre Kosten kommen. Sie können an unterhaltsamen Aktionen teilnehmen, Eier ausbrüten und insgesamt 50 Pokémon ihrer Sammlung hinzufügen.

Spielt mit euren Pokémon

In Pokémon Spielhaus gibt es für die Vorschüler viel zu tun. Sie können ihre Pokémon pflegen, ihnen Leckerlies geben, ein Ratespiel in den Sternen spielen oder eine Musical-Band gründen. Obwohl es sich um eine App für Kleinkinder handelt, wird es dennoch In-App-Käufe geben. Pokémon Spielhaus selbst wird jedoch kostenlos sein. Es erscheint für iPhone, iPad und Android-Geräte.

Quelle: Pokémon