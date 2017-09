Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Pokémon Tekken DX plus FAN-Paket

Mit Nintendo Switch kannst du dich zu Hause oder unterwegs ins Kampfgetümmel stürzen, um dich zum Champion der Ferrum-Liga hochzukämpfen! Teile einen Joy-Con mit einem Freund und genieße unglaubliche Einzelkämpfe jederzeit und überall mit wem du willst. Pokémon Tekken DX ist kompatibel mit allen Nintendo Switch-Spielmodi – Tisch-Modus, TV-Modus und Handheld-Modus –, sodass du auch bei der Art des Spielens jederzeit freie Hand hast. Es gilt, die Kampfstile neuer Pokémon-Kämpfer zu meistern. Hierzu gehören Glibunkel, Scherox, Impoleon und Darkrai, sowie der neue Kämpfer Silvarro aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Mehr als 20 Pokémon-Kämpfer, einschließlich des gesamten Ensembles aus der Wii U-Version von Pokémon Tekken, sind ohne Ausnahme gleich von Beginn des Spiels verfügbar. Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September 2017 für die Nintendo Switch.

Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Exemplare von Pokémon Tekken DX passend zum Release.

Diese Preise kannst du gewinnen:

Gewinner 01: 1x Pokémon Tekken DX, 1x Poster, 1x Notizbuch, 1x Stickersheet

Gewinner 02: 1x Pokémon Tekken DX, 1x Poster, 1x Notizbuch, 1x Stickersheet

Was musst du dafür tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) In Pokémon Tekken DX kann man sich jeden Tag mit verschiedenen Pokémon einer neuen Herausforderung stellen, um Fertigkeitspunkte zu erhalten. Wie sieht dein normaler Tagesablauf aus und wie würdest du die tägliche Herausforderung in deinen Tag mit einbauen, um keine Punkte zu verschenken? Schreibt eure Antwort einfach unten in die Kommentare.