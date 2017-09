Biomutant – Neue Infos zur Spieldauer

Biomutant war eine der großen Überraschungen auf der Gamescom. Das Kung-Fu-Action-RPG sieht stimmig aus und überzeugt mit einem herrlich abgedrehten Setting. Das Entwicklerstudio Experiment 101 hat nun erste Infos zur Spielzeit Preis gegeben.

Es gibt viel zu tun. Also packen wir es an!

Angeblich soll die Spielzeit mindestens 10 Stunden betragen. Allerdings bezieht sich diese Zeitangabe lediglich auf die Hauptstory. Es soll zusätzlich noch einiges anderes zu tun geben. Auch haben die Entscheidungen, die in so manchen Nebenquests gefällt werden, einen gewissen Einfluss auf das Ende des Spiels. Der Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt, jedoch wird es irgendwann in 2018 erscheinen.

Quelle: THQ Nordic (via Youtube)