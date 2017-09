Tomb Raider – Erster Trailer zum neuen Kinofilm

Im März berichteten wir euch, dass es einen neuen Kinofilm zu Tomb Raider geben wird. Die Rolle der Lara Croft wird diesmal von der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander übernommen. Beim Betrachten des Trailers fallen einem viele Aspekte des Reboots von 2013 auf. Der Film wird eine Origin Story von Lara.

Endlich mal ein guter Videospielfilm?

Verfilmungen von Videospielen haben es in der Kinowelt ja oft schwer, besonders da Fans der Spiele die Streifen gerne mal kritisieren. Der Trailer zu Tomb Raider lässt Fans von Lara jedenfalls hoffen, dass es diesmal ein gutes Kinoerlebnis werden könnte. Er zeigt in etwa die Geschichte, die auch im Spiel von 2013 gezeigt wird. Lara kehrt nach Hause zurück und möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten, nachdem sie einen Breif von ihm gefunden hat. Mit einem Schiff geht es auf eine mysteriöse Insel, auf der sich allerdings auch schon sehr gefährliche Leute befinden. Auch viele Gameplayelemente sind im Film verwendet worden, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen sowie die Hakenaxt. Ein Releasdatum des Films ist bislang noch nicht bekannt.

Quelle: Warner Bros. Pictures via Youtube