Fortnite – Neues Update kommt mit eigenem Battle Royale-Modus

Playerunknown’s Battlegrounds hat das Battle Royale-Genre salonfähig gemacht und führt derzeit die Steam-Charts an. H1Z1 hat mit King of the Kill nachgelegt, jetzt bringt auch Fortnite einen Battle Royale-Modus heraus. Bereits in einer Woche soll das kostenlose Update erscheinen und möchte mit den Baufeatures von Fortnite einen Twist in das Genre einbringen. Ein erster Gameplay-Trailer zeigt, was Fans zu erwarten haben.

Der Beste aus 100

Wenn man sich den Trailer ansieht, dann erkennt man sofort, dass auch in Fortnite an dem grundsätzlichen Battle Royale-Konzept nicht gerüttelt wird. 100 Leute springen mit einem Fallschirm über einer Map ab, sammeln Waffen und Loot und müssen sich nach und nach gegenseitig ausschalten. Nur der letzte Überlebende gewinnt. Was Fortnites Battle Royale von PUBG und KOTK unterscheiden soll, sind die Möglichkeiten, in der Welt alles Mögliche zu bauen. Mauern zum Feuerschutz, Fallen für die Gegner und sogar eigene Basen, alles kein Problem. Der Battle Royale-Modus kann ab dem 26. September kostenlos heruntergeladen werden.

Quelle: epicgames / Fortnite via Youtube