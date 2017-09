Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS – PS4 Re-Release mit PSVR Support

Auch Konami zeigte eine Neuaufbereitung eines bekannten Titels. Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS wird für PS4 erscheinen und diesmal vollständigen PSVR Support bieten.

Bei Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS direkt im Cockpit

Die Story um den Jehuty und Anubis wird erneut veröffentlicht. Diesmal kommt der Mech Action Shooter in 4K und mit neuem Surround Sound. Mit dem neuen vollständigen PSVR Support könnt ihr sogar selber Platz im Cockpit von Jehuty nehmen. Release soll im Frühjahr 2018 sein. Wann der Titel seinen Weg nach Europa finden wird ist bisher noch nicht klar.

