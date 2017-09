Shadow of the Colossus – Trailer von der Tokyo Game Show 2017

Im Rahmen der Pressekonferenz von Sony wurde auf der Tokyo Game Show 2017 ein neuer Trailer zu Shadow of the Colossus gezeigt. Das Remake der 2006 erschienenen PlayStation 2-Version soll im nächsten Jahr auf die PlayStation 4 portiert werden, jedoch wird es neue Grafiken, Animationen und Texturen geben. Die Story und die Steuerung sollen dabei identisch sein. Bereits 2011 folgte eine HD-Version für die PlayStation 3, doch jetzt wird Shadow of the Colossus von Bluepoint Games und Japan Studio überarbeitet. Um einen Blick auf die neue Optik zu erhaschen, könnt ihr euch folgenden Trailer zu Gemüte führen:

Quelle: PlayStation (via Youtube)