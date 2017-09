Monster Hunter World – Releasetermin und weitere Editionen

Auf der diesjährigen Tokyo Game Show fand heute die Pressekonferenz von Sony statt. Auf dieser gab unter anderem das Entwicklerstudio Capcom bekannt, dass das Open World Abenteuer Monster Hunter World am 26. Januar 2018 weltweit für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Eine Version für den PC soll im Verlaufe des nächsten Jahres folgen. Auch ein neuer Trailer wurde gezeigt, in welchem am Ende noch einige Zusatzinhalte zu sehen sind.

Neue Editionen vorgestellt

Für Vorbesteller der physischen sowie der digitalen Version wird es zusätzliche Inhalte geben:

Origin Set Armor und the Fair Wind Charm Talisman, die verbesserte Anfangswerte in der Defensive und Offensive geben und einen neuen Skill mitbringen

Vorbesteller im PlayStation Store: PlayStation 4-Design

Falls euch die normale Standard-Version nicht ausreichen sollte, könnt ihr euch an vielerlei Sondereditionen freuen. Zum einen wird es eine Digital Deluxe Edition zum einem Preis von $69.99 geben, deren Inhalt ebenfalls einzeln am 26. Januar erhältlich sein wird. Folgender Inhalt ist in der Edition enthalten:

Digitale Version des Spiels

Ein Samurai-Set Skin

Drei Emotes

Zwei Stickersets

Extra Gesichtsverziehrung und Frisur für den Hunter

PlayStation 4-Version: 14 waffenbasierte PSN Avatare

Zudem wird es für besonders treue Fans eine Collector’s Edition geben, die mit $149.99 zu Buche schlägt. Neben dem Inhalt der Digital Deluxe Edition ist folgender Zusatz enthalten:

32 seitiges Hardcover Artbook

Hochqualitative Statue eines Monsters

Digitaler Soundtrack

Quelle: Capcom