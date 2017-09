Left Alive – Square Enix kündigt neuen Titel an

Square Enix hatte heute eine echte Überraschung in Petto. Während der Tokyo Game Show kündigte der Publisher mit Left Alive einen neuen Titel an. Mit an Bord zwei bekannte Namen aus der Gaming Welt.

Left Alive mit einem Hauch Armored Core und Metal Gear

Hinter dem neuen Titel soll sich ein möglicherweise ein neuer Eintrag in der Front Mission Reihe verbergen. Yoji Shinkawa, Designer der Metal Gear Reihe und Toshifumi Nabeshima der an der Armored Core Reihe beteiligt war, sind mit an Bord. Erscheinen soll der Titel in 2018 für PS4 und PC.

Quelle: Square Enix UK (via Youtube)