Fortnite – Ominöser Bug ermöglichte Crossplay

Am Wochenende waren Fans des Shooters Fortnite richtig begeistert. Denn wie sich herausstellte, konnten PS4 und Xbox One Spieler per Crossplay den Shooter gemeinsam spielen. Und das ohne irgendwelche Tricks. Doch die Freude hielt nur kurz.

Crossplay für alle!

Wie die Spieleschmiede Epic Games verlauten ließ, hielt es sich bei dem spontanen Crossplay-Feature lediglich um einen Bug, welcher mittlerweile auch schon korrigiert wurde. Sehr zum Leid der Nutzer. Dieser „Bug“ hat allen gezeigt, das Crossplay eigentlich ganz einfach umzusetzen ist. Microsoft hat sich schon öfters für eine Crossplay-Funktion zwischen Xbox One und PS4 ausgesprochen. Allerdings ist Sony bis heute dagegen.