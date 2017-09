Dragons Crown Pro – Titel erscheint für PS4 in 4K

Noch bevor die Tokyo Game Show startete hatte Atlus seine erste Ankündigung veröffentlicht. Eines von Vanillawares Titeln, Dragons Crown Pro wird seinen Weg auf die PS4 finden und zwar in 4K.

Dragons Crown Pro kommt mit nativem 4K Support

Das mittelalterliche 2D Hack and Slash Game wird für die PS4 neu aufgelegt und dabei sogar natives 4K auf der Playstation 4 Pro bieten. Der Soundtrack wurde extra für diese Version komplett neu mit einem Orchester eingespielt. In Japan wird es auch eine „Royal Package“ betitelte Version geben die den Soundtrack auf drei Discs enthält. In Japan wird der Titel am 25. Januar erscheinen. Einen Termin für Europa gibt es noch nicht.

Quelle: atlustube (via Youtube)