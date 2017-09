Battlefield 1 – Am Wochenende wieder kostenlos spielbar

Ab heute ist in dem 1. Weltkriegsshooter Battlefield 1 der zweite DLC „In the Name of the Tsar“ auch für nicht Premiummitglieder verfügbar. Darüberhinaus ist ab heute bis zum 30.September das „Revolution Battlefest“ gestartet. In diesem können alle Inhaber der Vollversionen die DLC’s „They shall not Pass“ und „In the Name of the Tsar“, mit ihren Maps, Modi und Waffen für eine kurze Zeit ohne weitere Kosten ausprobieren. Passend dazu gibt es auch den Premium Pass in den jeweiligen Stores mit einem 40%igen Rabatt. Wer jedoch die Xbox One besitzt und Battlefield 1 noch nicht besitzt, der sollte sich das Wochenende frei nehmen. Denn vom 22. bis zum 24. September ist der Shooter für Goldmitglieder bei Xbox Live im Zuge der Xbox Free Play Days kostenfrei zum spielen. Diese Trail-Version beinhaltet die Einzelkampagne und die grundlegenden Multiplayerkarten. Passend dazu ist auch im Store die Revolution Edition, welche das Hauptspiel und den Premium Pass beinhaltet, um 40% im Preis reduziert.

Battlefield 1 Revolution Official Trailer

