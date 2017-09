Project CARS 2 – Mercedes-Benz Driving Events erstmals spielbar

Nun kann erstmals in einem Videospiel an den Mercedes-Benz Driving Events teilgenommen werden. Im neuen Rennspiel Project CARS 2 können Spieler ihre Fertigkeiten auf der offiziellen Winterstrecke der Driving Events in Sorsele, Nordschweden, auf die Probe stellen – virtuell auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Diese besondere Strecke liegt auf einem zugefrorenen See und wurde naturgetreu in Project CARS 2 nachgebildet. So können Spieler sich den Herausforderungen der realen Strecke virtuell stellen.

Project CARS 2 erscheint am 22. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Bandai Namco Entertainment via Pressemeldung