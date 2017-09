Call of Duty WWII – Story-Trailer enthüllt

Fans der Shooter-Reihe erhalten heute einen kleinen Leckerbissen. Sledgehammer Games und Activision haben heute einen Story-Trailer veröffentlicht, der es wirklich in sich hat. In dem Trailer geht es schon ordentlich zur Sache. Das steigert natürlich die Vorfreude auf dieses Actionfeuerwerk.

Wer wenn nicht wir?

Die Geschichte wird aus der Sicht von Private Ronald „Red“ Daniels erzählt. Daniels ist Soldat in der 1. US-Infantriedivision, welche am 6. Juni 1944, also am legendären D-Day, an der Küste Nordfrankreichs landet. Es ist seine erste richtige Schlacht und er entgeht nur knapp dem Tod. In der Singleplayer-Kampagne verschlägt es den Spieler an die unterschiedlichsten Kriegsschauplätze quer durch Europa. Neben der vielversprechenden Einzelspielerkampagne verfügt Call of Duty WWII noch über den allseits beliebten Multiplayer Modus, sowie dem mittlerweile erfreulich gut etablierten, Zombie-Modus. Im Laufe der Woche sollen immer mehr Details zum Spiel enthüllt werden. Call of Duty WWII erscheint am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

