Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Pokémon Nacht in Flammen Themendecks plus 5 Booster mit Gate to the Games

Gefolgsleute von Team Skull und Heerscharen neuer Pokémon stürzen sich in nachtschwarzer Finsternis und gleißendem Flammenschein in den Kampf! Ziehe mit neuen Giganten wie Necrozma-GX ins Gefecht und kämpfe mit treuen Verbündeten wie Machomei-GX und Glurak-GX um den Sieg in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Sonne & Mond – Nacht in Flammen.

In Kooperation mit dem Trading Card Shop Gate to the Games verlosen wir mehrere Pokémon Sammelkarten Sets. Schaut unbedingt in dem Shop und der Facebook-Seite vorbei. Außerdem gibt es für alle Besitzer der App einen 5€ Willkommensgutschein.

Das sind die Preise:

Gewinner 1: 1x das Pokémon Nacht in Flammen Themendeck Wolwerock plus zwei Booster-Packs

Gewinner 2: 1x das Pokémon Nacht in Flammen Themendeck Alola-Vulnona plus zwei Booster-Packs

Gewinner 3: 1x das Pokémon Nacht in Flammen Booster-Pack

Die Pokémon Karten wurden uns für dieses Gewinnspiel von Gate to the Games gesponsert. Zu den Pokémon Karten im Shop geht es hier.

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welches dein Lieblings-Pokémon ist?

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 25. September 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Gate to the Games für die Bereitstellung der Preise.