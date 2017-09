Call of Duty WWII – Beta startet noch diesen Monat auf PC

Vor kurzem haben die Jungs von Sledgehammer Games angekündigt, dass die PC Beta von Call of Duty WWII noch in diesem Monat starten soll. Durch die so ermittelten Daten wollen die Entwickler unter anderem das Gameplay auf PC optimieren.

Call of Duty soll am PC runder laufen

Die Entwickler erhoffen sich dadurch, eine qalitativ hochwertige Portierung für den PC zu erreichen. In der Vergangeheit kam es nicht selten vor, dass viele Spieler mit den PC-Versionen von diversen Call of Duty-Titeln unzufrieden waren. Des weiteren wurden auch die Mindestanforderungen für die Beta bekannt gegeben. Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder neuer, CPU: Intel® Core™ i33225 oder vergleichbar, Arbeitsspeicher: 8GB RAM, Festplatte: 25 GB freier Speicherplatz, Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 660 mit 2GB RAM / AMD Radeon™ HD 7850 mit 2 GB RAM oder besser, DirectX: Version 11.0 kompatible Grafikkarte oder besser, Soundkarte: DirectX kompatibel, Netzwerk: Breitbandverbindung. Die BETA startet am 29. September.

Quelle: Activision