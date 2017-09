Yakuza Kiwami 2 – Neuer Trailer mit den japanischen Sprechern

Nachdem wir erst vor kurzem ein Remake des ersten Yakuza bekommen haben, kündigte Sega bereits ein weiteres Remake an. Yakuza Kiwami 2 wird noch in diesem Jahr in Japan erscheinen und es gibt auch einen neuen Trailer mit den Sprechern.

Die Gesichter hinter Yakuza Kiwami 2

Der aktuelle Trailer gibt kein Gameplay preis, zeigt euch aber einmal die Gesichter hinter den Stimmen der Yakuza Charaktere. Obwohl der Trailer zudem komplett in japanisch ist, ist es dennoch mal interessant zu sehen wer zum Beispiel hinter den Stimmen von Kiryu und Majima steckt. Wann das Remake hier erscheint ist noch unklar aber ein Release ist sicher.

Quelle: 龍が如く 公式 (Official Yakuza) (via Youtube)