Warframe Plains of Eidolon – Neues Gameplay zum Open World Update

Im gestrigen Dev Stream haben Digital Extremes neues Gameplay zum kommenden Warframe Plains of Eidolon Update gezeigt. Von Ressourcen farmen, Feinden bekämpfen und riesigen Wesen ist alles dabei. Hier steht uns eine große Veränderung ins Haus. Neben der Open World soll es noch einige weitere Änderungen für aktuelle Mechaniken geben, die in der kommenden Erweiterung wichtig werden.

Warframe Plains of Eidolon bietet extrem viel Neues

Im Dev Stream konnte wir einen weiteren Blick auf die Open World der Plains of Eidolon werfen. Dabei wurde gezeigt wie man unter anderem an Ressourcen herankommt oder mittels des Archwings große Distanzen überbrücken kann. Wird man von den umherstreifenden Grineer entdeckt, können diese jetzt sogar Verstärkung rufen was zu intensiven Gefechten führen kann. Das Highlight kam aber in Form eines Eidolons, einem mächtigen Überbleibsel aus dem alten Krieg. Dieses gigantische Wesen kann nur von mehreren Spielen zusammen zur Strecke gebracht werden. Wann das Update final erscheint ist leider noch immer unklar.

Quelle: PlayWarframe (via Youtube)