Nintendo Switch – Retro Controller vorbestellbar

Retro Fans aufgepasst! Ab sofort sind die beiden Bluetooth-Controller SF30PRO und SN30PRO aus dem Hause 8Bitdo, zumindest in Amerika, vorbestellbar. Dort beträgt der Vorbestellerpreis 49,99$. Wann und ob eine Vorbestellung in Deutschland möflich ist, ist bisher leider noch nicht bekannt.

Einer für Alle, Alle für Einen!

Die beiden Peripheriegeräte unterscheiden sich lediglich in der Farbe. Der SF30PRO ist dem Design des Super Famicon nachempfunden, und der SN30PRO erinnert stark an den guten, alten SNES-Controller. Beide sind mit Analog-Sticks ausgestattet und verfügen über alle Knöpfe, über die auch die Standard Switch-Controller verfügen. Lediglich die Scan-Funktion für Amiibos ist nicht integriert. Via Bluetooth können sie aber auch unter anderem am PC, Mac oder Smartphone verwendet werden.

Quelle: 8Bitdo