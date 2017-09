Heroes of the Storm – Neues Update bringt neue Overwatch-Karte und -Helden

Es wird mal wieder Zeit für einen Content-Patch von Heroes of the Storm. Diesmal steht es größtenteils im Zeichen von Overwatch und so erhält das MOBA eine neue Map und zwei neue Helden aus dem Overwatch-Universum. Zum einen könnt ihr nun in der Volskaya-Fertigung eure Schlachten austragen, zum anderen kommen Ana und Junkrat als spielbare Helden ins Spiel. Doch dies ist längst nicht alles, der neue Patch soll noch eine Menge mehr Content bieten.

Neue Skins, Ereignisse, Heldenchaos uvm.

Kommen wir zu den inhaltlichen Aspekten des kommenden Heroes of the Storm-Updates. Wir klappern sie Punkt für Punkt ab:

Neue Map Volskaya-Fertigung: Auf dieser Karte müsst ihr Kontrollpunkte einnehmen, um die Kontrolle über riesige Roboter zu erhalten. In den Robotern, den sogenannten Protektoren, können zwei Spieler Platz nehmen und ihn steuern. Die Protektoren haben eine ungeheure Durchschlagskraft.

Ana und Junkrat aus Overwatch werden bald als spielbare Helden verfügbar sein. Ana ist natürlich eine Heilerin, die mit ihrem Snipergewehr sowohl heilen als auch Schaden zufügen kann. Junkrat ist ein Assassine, der für Chaos und Zerstörung sorgt.

Es gibt eine neue Quest, die Pachimari Mania. Ihr öffnet vor jedem Match Pachimari-Boxen, und für goldene Pachimari gibt es Belohnungen.

Neue Skins, Sprays und Emojis. Unter anderem gibt es neue Looks für Ana und Varian sowie Sprays für Ana und Junkrat.

Neues Heldenchaos: Stählerne Giganten. Auf dem Schlachtfeld Volskayagrad, einem einzigen langen Weg, kämpfen die beiden Teams mit ihren Protektoren gegeneinander.

Wann das große Update folgt, ist nicht angegeben.

Quelle: Heroes of the Storm DE via Youtube / battle.net