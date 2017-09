Hearthstone – Nächster Patch bringt Nerfs

In Hearthstone steht die Zeit der Veränderung an, zumindest für einige Spielkarten. Den bereits vor kurzem hatten die Entwickler des Kartenspiels Balanceanpassungen für Karten wie Feurige Kriegsaxt, Anregen und Seuchenherd angekündigt. Diese Ankündigten sorgen vor allem bei Druiden Spielern für wenig Begeisterung, bedeuteten die Änderung offensichtlich eine Abschwächung der Klasse. Daher gab es zahlreiche unerfreuliche Kommentare in den offiziellen Foren, doch alles an geweine und geflame brachte nix. Community Manager Ninskolh bestätigte nun im offiziellen Forum, dass Patch 9.1 bereits in der kommenden Woche, am 18. September auf die Server aufgespielt wird und gab im Zuge dessen auch die Balanceänderungen bekannt:

Anregen hat jetzt den Text „Erhaltet 1 Manakristall nur für diesen Zug.“ (vorher 2).

Feurige Kriegsaxt kostet jetzt 3 Mana (vorher 2).

Verhexung kostet jetzt 4 Mana (vorher 3).

Murlocanführer hat jetzt den Text „Eure anderen Murlocs haben +2 Angriff.“ (vorher +2 Angriff, +1 Leben)

Seuchenherd kostet jetzt 6 Mana (vorher 5).

Quelle: battle.net