CS:GO – Free2Play-Release in China

China ist ein Land der Gamer und sie schaffen es immer wieder aufs neue ihre Leidenschaft auszudrücken. So auch für den gestrigen Free2Play-Release des Shooters CS:GO und wie sehr sich China auf CS:GO freut, zeigt das Land auch direkt der ganzen Welt. Mehrere große Städte – darunter etwa Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing und Nanjing haben mit Leuchtreklamen und Schriftzügen den Start des Spiels bereits Tage zuvor gefeiert.

More of the promotional lights in China for the release of CS:GO in China. pic.twitter.com/PhUuyWDLV8

— Neil T㊙ (@Tekin3923) September 14, 2017