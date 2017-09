Blizzard – Die Tierliebe des Entwicklers

Sie sind den meisten Gamern sicher schon aufgefallen, die zahlreichen süßen und liebevoll gestaltenden Haustiere in Blizzard Spielen. Vor allem aber in der World of Warcraft ist diese Tierliebe mehr als präsent, denn neben zahlreichen Haustiere die man in dem Spiel sammeln kann, gibt es auch ein Kampf- und Sammelsystem das sich mit den Tierchen beschäftigt. Tiere sind für Blizzard ein wichtiger Teil im Leben, sie haben aber auch am Arbeitsplatz einen unglaublich hohen Stellenwert. Schließlich machen sie einen Arbeitstag allein mit ihrer Anwesenheit zu einem besseren Tag und damit es auch mit Fellnasen am Arbeitsplatz geordnet von statten geht, gibt es bei Blizzard ein paar Haustier-Richtlinien.

„Haustiere finden sich fast überall auf unserem Firmengelände. An oder auf den Schreibtischen, als Teilnehmer in unseren Sitzungen oder auf der riesigen Orc-Statue die im Zentrum unseres Campus steht.“

Damit die Tierchen durch den Blizzard Campus streifen dürfen, muss jedes Haustier zuvor registriert werden. Die Tiere dürfen sich nur in Umgebungen aufhalten die für sie angemessen sind, in Cafés und in Küchenräumen sind sie nicht gestattet. Ebenfalls dürfen Blizzards Haustiere nur in der Nähe von Mitarbeitern sein, die sich dabei nicht unwohl fühlen. Zur Zeit sind bei Blizzard mehr als 750 Haustiere registriert, eine wirklich stolze Anzahl, dabei handelt es sich um folgende Tiere (bei Fischen, sind Aquarien gemeint):

Hunde Katzen Hasen Schildkröten Fische Anzahl 704 36 5 1 4

Tiere bringen uns einander näher

Besonders Corgis und Terrier scheinen bei den Blizzard Mitarbeitern beliebt zu sein, registriert sind aktuell 74 Corgis und 73 Terrier. Diese Liebe ist besonders in WoW zu erkennen, schließlich gibt es dort besonders viele Corgis als Haustiere zu sammeln. Aber egal ob Corgie, Katze oder Fisch, jedes bei Blizzard registrierte Haustier unterzeichnet mit dem Pfotenabdruck eine Verschwiegenheitserklärung (NDA – Non Disclosure Agreement), kann mir jemand erklären wie das bei Fischen funktioniert? Zusätzlich bekommt jedes Haustier bei der Registrierung eine Marke, hier dürfen Herrchen/Frauchen zwischen Horde- und Allianz-Marke wählen. Sehr selbst welche Fraktion bei den Haustier-Mitarbeitern am beliebtesten ist:

Allianz Horde gewählte Marke 289 462

Quelle: blizzard