WoW – Neue Mounts mit BlizzCon-Ticket

Die BlizzCon 2017 starten in knappen sieben Wochen, doch der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Nicht jeder Blizzard Fan kann es sich erlauben mal eben nach Kalifornien zu fliegen, also gibt es die Möglichkeit das Event auch von zu Hause aus zu verfolgen. Für stolze 30 Euro erhält man das Virtual Ticket für die BlizzCon und hat dann die Möglichkeit alle Streams Online einzusehen. Doch Blizzard bietet den Käufern der Virtual Tickets noch mehr, wie vor kurzem bekannt gegeben wurde gibt es zusätzlich noch einige Ingame-Goodies oben drauf.

Eröffnet dank der BlizzCon das Feuer

Auf der Pre Show zur BlizzCon wurde das erste Goodie in Form eines Flugtiers bekannt gegeben. So wird es jeweils ein Reit- Flugtier für Allianz und Horde geben. Allianzler können sich dann mit dem Himmelsjäger von Sturmwind in die Lüfte schwingen, während Hordler mit dem Abfangjäger von Orgrimmar die Gegend unsicher machen. Die Flugtiere bestechen mit ihrer Einzigartigkeit und ihren coolen Animation, in denen sie nach der Ingame Eingabe von „/Mountspecial“ das Feuer eröffnen. Zusätzlich handelt es sich bei diesen Flug“schiffen“ um einen Doppelsitzer, so dass man immer einen weiteren Spieler mit an Bord nehmen kann. Keine Sorge wer sich ein Virtual Ticket kauft, erhält natürlich beide Flugschiffe.

Die BlizzCon 2017 findet dieses Jahr am am 3. und 4. November in Kalifornien statt. Wie immer geht es bei dieser Messe um Themen zu den Hauspielen, wie beispielsweise Overwatch, World of Warcraft und Starcraft des Entwicklers. Das virtuelle BlizzCon-Ticket ist in Amerika, Europa, Russland, Australien, Neuseeland, Taiwan, Korea und Südostasien im Blizzard Shop erhältlich. Der exklusive Livestream für Besitzer des Tickets steht in HD (720p) und ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung. Abschließend haben wir noch ein Video zu den beiden Flugschiffen für euch:

