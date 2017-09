Pokémon GO – Wann finden eigentlich Raids statt?

Diesen Sommer wurde die Raids in Pokémon GO eingeführt und sorgten für frischen Wind im Spiel. Seither werden nicht mehr nur die Pokémon anderer Spieler in Arenen bekämpft, denn in gewissen Zeitabständen erscheinen Compurter gesteuerte Raid Bosse in der Welt von Pokémon GO. Diese Raidbosse können in ihrem Schwierigkeitsgrad Leicht bis Schwer sein und bisher gab es keine detaillierten Angaben dazu, wann welche Bosse erscheinen.

Wie häufig sind Raids einer jeweiligen Stufe?

Die Raids von Pokémon GO sind in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt, so gilt es in einem Raid der Stufe 1 das Pokémon Karpador zu besiegen. Theoretisch kann man diesen Boss sogar alleine besiegen. In einem Raid der Stufe 3 oder 4 hingegeben, werdet ihr die Hilfe anderer Trainier benötigen. In Raids der Stufe 5 erwarten euch die begehrten legendären Pokémon, wie aktuell in Deutschland Entei. Verständlicher weise sind die Raids der Stufe 5 die beliebtesten und einige Reddit User stellten sich die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist auf einen solchen Raid zu stoßen? Reddit-Nutzer Charter23 hat sich die Zeit genommen und knapp 3000 Raids in seiner Umgebung ausgewertet und hat daraufhin eine Übersicht dazu erstellt.

Raid Level Total Raids Ø per Mon. % of all Raids Level 1 709 177 24,1% Level 2 729 146 24,8% Level 3 604 86 20,5% Level 4 266 38 9% Level 5 634 634 21,5%

Desweiteren machte Charter23 die Beobachtung dass neue Raid-Eier lediglich in den ersten 45 Minuten einer angefangenen Stunde erscheinen. Diese Angaben wurden bereits von anderen Reddit Usern bestätigt. Ob diese Angaben für alle Städte übertragbar sind ist bisher nicht bekannt und bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass Level 4 Raids wohl am seltensten stattfinden weil dort starke Pokémon wie Rizeros und Relaxo erscheinen. Diese sind bei den Spieler überaus begehrt.

