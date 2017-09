Xenoblade Chronicles 2 – Neue Infos aus der Direct

In der gestrigen Nacht, also der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0:00 Uhr deutscher Zeit, fand eine neue Ausgabe der Nintendo Direct statt. In dieser sind unter anderem neue Informationen zu Xenoblade Chronicles 2 enthüllt worden, die Details zur Story, zum Kampfsystem und vielem mehr preisgaben.

Der gigantische Weltenbaum

Die Welt in Xenoblade Chronicles 2, Alrest, ist in einem riesigen Wolkenmeer beheimatet. Die Menschheit lebt dabei in sechs Völker gruppiert auf riesigen Titanen, die durch die Lüfte fliegen. Im Zentrum von Alrest befindet sich der gigantische Weltenbaum, an dessen Baumkrone sich Elysium befinden soll. Dabei handelt es sich um ein idyllisches Land, in dem es keine Sorgen geben soll. Natürlich gibt es deshalb zwischen den einzelnen Völkern verheerende Konflikte, die es in Xenoblade Chronicles 2 zu lösen gilt. Beim Kampfsystem können Meister und Klingen unterschieden werden. Während Meister in den frontalen Nahkampf gehen, können Klingen ihren Meister aus dem Hintergrund heraus unterstützen. Dabei kann ein Meister zwischen mehreren Klingen im Kampf wählen, um die passende Taktik für sich herauszufinden.

Passendes Zubehör zum Release

Xenoblade Chronicles 2 erscheint am 1. Dezember für die Nintendo Switch. Passend zum Release wird ein Pro Controller im Design von Xenoblade Chronicles 2 erscheinen. Reicht euch die Standard-Version des Spiels nicht aus, könnt ihr euch zudem die Collector’s Edition vorbestellen.Diese wird neben dem Spiel den originalen Soundtrack, ein umfangreiches Artbook und ein zusätzliches Steelcase enthalten.

Quelle: Nintendo Direct