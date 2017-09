The Onion Knights – Ab sofort auf Steam

Seit heute melden sich auf Steam die knuffigsten Helden, die jemals eine Burg verteidigt haben, zum Dienst. Der Titel The Onion Knights erschien in seiner Definitive Edition vom Entwickler THEM und Publisher Insel Games. Die PC-Version bietet in 160 Leveln und dank zahlreicher taktischer Herausforderungen stundenlangen Spielspaß an trüben Herbsttagen und bringt im höchsten Schwierigkeitsmodus auch echte Profis ins Schwitzen.

The Onion Knights erschien auf dem PC

Um ihre Burg vor den Truppen des gegnerischen General Curry zu beschützen, werfen sich die drei legendären Ritter des Zwiebelreichs in Schale und kämpfen in diesem Tower Defense Game mit einzigartigen Spezialfähigkeiten, unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenständen und der Hilfe rekrutierter Helden gegen die Belagerungsmächte. Im Kampf gegen die heranstürmenden, gegnerischen Helden oder im Profimodus gegen endlose Gegnerwellen verlangt “The Onion Knights” auch erfahrenen Spielern schnelle Entscheidungen und geschicktes Timing in dieser taktischen Herausforderung ab. Ingame-Käufe gibt es auf dem PC nicht mehr.

The Onion Knights: Definitive Edition ist ab sofort für 9,99€ auf Steam erhältlich. Während der Launchwoche gibt InselGames zudem 20% Rabatt. Eine Playstation 4 Version soll ebenfalls in Kürze folgen.

Quelle: InselGames via Pressemeldung