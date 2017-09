Pokémon UltraSonne und UltraMond – Neuer Trailer zeigt eine Menge Neuigkeiten und neue Pokémon

In der gestrigen Nintendo Direct wurde auch ein neuer Trailer zu Pokémon UltraSonne und UltraMond präsentiert. In diesem wurden in vier Abschnitten viele Infos preisgegeben, sogar zwei gänzlich neue Pokémon wurden vorgestellt.

Neue Ultrabestien und vieles mehr

In einem Spiel namens Pokémon UltraSonne und UltraMond macht es durchaus Sinn, dass neue Ultrabestien vorgestellt worden und so ist es auch. Doch zunächst einmal der Reihe nach, hier sind die Infos aus dem Trailer:

Wie bereits bekannt, erhält das legendäre Pokémon Necrozma zwei neue Formen. Absorbiert er Solgaleo, wird er zur Abendmähne, mit Lunala verwandelt er sich in die Morgenschwingen.

Ihr werdet erneut Alola erkunden, dabei jedoch viele neue Orte entdecken. Eure Protagonisten haben ein neues, stylisches Aussehen sowie neue Kleidungsmöglichkeiten. Außerdem trefft ihr eure Starter diesmal auf eine etwas andere Art und Weise.

Wenn ihr euch Pokémon UltraSonne und UltraMond kurz nach Release kauft, erhaltet ihr ein spezielles Wuffels, welches sich in die Zwielichtform von Wolwerock entwickelt und eine neue, spezielle Attacke beherrscht.

Wenn ihr die Spiele bis zum 10. Januar 2018 im eShob kauft, erhaltet ihr 12 Flottbälle.

Wenn ihr euch die eShop-Versionen von Pokémon Gold und Silber kauft, könnt ihr einen Code für ein Celebi erhalten. Diesen könnt ihr bis zum 31.10.2018 sowohl in Pokémon Sonne und Mond als auch in Pokémon UltraSonne und UltraMond einlösen. Das Angebot geht bis zum 21.09.2018

Ihr werdet zwei komplett neue Ultrabestien antreffen. In Pokémon UltraSonne begegnet ihr UB Detonation, in UltraMond trefft ihr auf UB Mauerwerk.

Pokémon UltraSonne und UltraMond erscheinen am 17. November, mit ihr kommt auch ein New Nintendo 2DS XL im Pokéball-Design auf den Markt.

Quelle: Nintendo via Youtube