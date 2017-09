Overwatch – Kostenloses Wochenende lässt euch den Shooter antesten

Wenn ihr euch nach über einem Jahr immer noch nicht schlüssig seid, ob Blizzards Shooter Overwatch wirklich was für euch ist, habt ihr nun bald wieder eine Gelegenheit, das Spiel auszuprobieren. Am 22. September startet mal wieder ein kostenloses Testwochenende, an dem ihr Overwatch spielen könnt, ohne es kaufen zu müssen. Wenn ihr euch dann dazu entscheiden solltet, es zu erwerben, bleibt euch euer Fortschritt, den ihr am Wochenende gemacht habt, erhalten.

Spielt alle Modi bis auf Ranked

An dem kostenlosen Wochenende könnt ihr alle Modi von Overwatch spielen, natürlich bis auf den gerankten Modus. Ab 20 Uhr unserer Zeit könnt ihr am 22. September loszocken, sofern ihr die nötigen Vorkehrungen getroffen habt. Hier haben wir Anleitungen für PC, PS4 und Xbox One:

WINDOWS-PC:

Schritt 1: Ladet die Blizzard Battle.net Desktop App herunter, wenn ihr das noch nicht getan habt, und startet sie.

Schritt 2: Erstellt einen KOSTENLOSEN Blizzard-Account oder meldet euch mit eurem bestehenden Account an.

Schritt 3: Klickt auf das Overwatch-Symbol auf der linken Seite der Blizzard Battle.net Desktop App.

Schritt 4: Wählt eure Region aus dem Menü und klickt auf „Installieren“, um mit dem Installationsvorgang zu beginnen.

Schritt 5: Sobald das Spiel installiert ist, könnt ihr auf „Spielen“ klicken und loslegen!

PLAYSTATION 4:

Schritt 1: Schaltet eure PlayStation 4 ein und meldet euch mit eurem bevorzugten Benutzerkonto an.

Schritt 2: Öffnet den PlayStation Store und wählt aus der oberen Menüleiste „Suchen“ aus.

Schritt 3: Gebt in der Suchleiste den Suchbegriff „Overwatch“ ein.

Schritt 4: Wählt „Overwatch-Gratiswochenende“ aus den Ergebnissen aus und danach „Herunterladen“.

Schritt 5: Sobald der Download und der Installationsprozess abgeschlossen sind, könnt ihr auf „Start“ klicken und loslegen!

XBOX ONE:

Schritt 1: Schaltet eure Xbox One ein und meldet euch mit eurem Account bei Xbox Live an.

Schritt 2: Öffnet den Xbox Store und wählt dort „Suchen“ aus.

Schritt 3: Gebt in der Suchleiste den Suchbegriff „Overwatch“ ein.

Schritt 4: Wählt „Overwatch Origins Edition“ aus den Suchergebnissen und dann „Gratiswochenende“.

Schritt 5: Sobald der Download und der Installationsprozess abgeschlossen sind, könnt ihr auf „Starten“ klicken und loslegen!

