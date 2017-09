New Style Boutique 3 – Neuer 3DS-Titel in Direct angekündigt

In der aktuellen Nintendo Direct wurde unter anderem der Modespaß New Style Boutique 3: Styling Star angekündigt. Der Titel wird am 24. November für den Nintendo 3DS erscheinen und soll im Vergleich zum Vorgänger viele neue Features mit sich bringen, die aus euch einen top Stylisten machen.

Eine eigene Boutique leiten, Kunden treffen und sie mit stylischen Outfits beglücken – darum geht es in diesem Spiel, das am 24. November für Nintendo 2DS & 3DS erscheint. Diesmal entwickeln sich die Storys der Kunden ganz unterschiedlich – je nachdem, welches Outfit man ihnen verpasst: Modebewusste Nintendo-Spieler können zu Top-StylistInnen werden und mit Stars von morgen arbeiten.

Neue Geschichten und Klamotten

Im Gegensatz zu den Vorgängern entwickelt sich nun die Geschichte von Kunden anders, je nachdem, was für ein Outfit ihr für diese zusammenstellt. Außerdem könnt ihr Outfits für Stars & Sternchen zusammenstellen, damit sie auf der Bühne loslegen können. Mit im Gepäck sind über 20.000 neue und altbekannte Modeartikel.

