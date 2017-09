Mario Party: The Top 100 – Minispielsammlung für den 3DS

Die Mario Party-Reihe, die sich von Mario Party bis Mario Party 10 erstreckt, hat eine beachtliche Anzahl an Minispielen. Um die besten Minispiele in einem Titel zu vereinen, hat Nintendo in seiner aktuellen Direct Mario Party: The Top 100 angekündigt. Die Minispielsammlung wird die besten 100 Minispiele der zehn Vorgänger enthalten und lässt sich auch via Download mit Freunden spielen.

Erstmals dürfen sich Videospielfreunde auch per Handheld in die 100 beliebtesten Minispiele aus der Konsolenspiel-Reihe Mario Party stürzen. Mario Party: The Top 100 unterstützt den lokalen Download-Modus, so dass bis zu vier Nintendo 3DS-Besitzer nur ein Spielmodul benötigen, um miteinander zu spielen. Das ganze ulkige Chaos und der Zauber der Kultspiel-Serie werden wach – und dazu tausend Erinnerungen – wenn im Januar 2018 die Würfel zu diesem Spiel fallen.

Das Beste aus zehn Mario Party-Titeln

Dabei muss nur einer von vier Spielern die Cartridge zu Mario Party: The Top 100 besitzen. Bei den Minispielen wurde natürlich ein wenig an der Optik geschraubt und die Steuerung dem Nintendo 3DS angepasst. Das Spiel soll im Januar 2018 für den Nintendo 3DS erscheinen.

