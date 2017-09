Divinity: Original Sin 2 – Heutiger Release ohne die deutsche Ausgabe

Das vom Entwicklerstudio stammende Fantasy-Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 erscheint heute auf Steam und GOG. Laut den Entwickler soll der Titel ein tief gehendes, rundenbasiertes Kampfsystem und eine sich verzweigende Geschichte epischen Ausmaßes beinhalten.

Die deutsche Ausgabe verzögert sich

Als erstes Spiel ist Divinity: Original Sin 2 mit einer nativen Discord-Integration ausgestattet, die es ermöglicht, im Spiel Status-Updates von Freunden zu sehen und diese zum kooperativen Spiel einzuladen. Doch einen Haken hat der heutige Release, denn ursprünglich sollte das Spiel in Englisch, Deutsch, Französisch und Russisch erscheinen. Allerdings hat es am Ende technische Probleme geben, weshalb die kompletten Übersetzungen in Deutsch, Französisch und Russisch am 21. September nachgereicht. Doch schon jetzt könnt ihr auch in Englisch loslegen, ohne beim späteren Wechsel in eine andere Sprache das bisherige Savegame zu verlieren. Divinity: Original Sin 2 ist ab sofort für 44,99 € erhältlich.

Quelle: Larian Studios