Star Wars Battlefront – Season Pass kostenlos erhältlich

In wenigen Monaten erscheint der Multiplayermodus Star Wars Battlefront 2 für Playstation 4, Xbox One und PC. Doch EA ruft uns noch einmal den Vorgänger ins Gedächtnis. Den für den ersten Teil ist nun der Season Pass, welcher alle DLC`s beinhaltet, kostenlos verfügbar. Normal kostet dieser 19.99€ und beinhaltet die vier Erweiterungen Death Star, Outer Rim, Bespin und Rogue Oe. Mit diesen gibt es 20 neue Ausrüstungen, 16 neue Multiplayer Maps, ein Shoot First Emote, acht Helden und vier neue Spielmodi. Der Seaon Pass kann nun im Microsoft Store oder Playstatio Store kostenlos runtergeladen werden. Bis wann diese Aktion gilt, wurde hingegen nicht genannt.

Star Wars Battlefront: Death Star Gameplay Trailer

Quelle: YouTube (EA StarWars)