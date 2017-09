Fortnite – Battle Royale Modus angekündigt

Der Shooter Player Unknowns Battlegrounds idt derzeit in aller Munde und wird von Millionen Spieler zeitgleich gespielt. Doch an den Erfolg wollen auch andere Spiele einen Teil abhaben ud bringen einen ähnlichen Modus in ihr Spiel. Eines dieser Spiele ist das vor kurzem veröffentlichte Fortnite. Denn in diesem hat Entwickler Epic Games nun einen Battle Royale Modus angekündigt. Dieser wird am 36. September kostenlos für das Spiel auf Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. In dem Modus spielen 100 Spieler auf einer großen Karte gegeneinander, wobei nur der letzte Überlebende gewinnt.

Fortnite – Battle Royale Announce Trailer

Desweiteren gibt es in dieser Woche einen 25%igen Rabatt auf die Standard und Deluxe Fassung des Spiels. Diese Aktion gilt bis zum 18. September. Derzeit läuft die öffentliche Testphase des neuen Spielmodus, bei dem jeder der das Spiel besitzt daran teilnehmen kann. Diese Testphase läuft bis zum Release des Battle Royale Spielmodus am 26. September.

Quelle: YouTube (Playstation)