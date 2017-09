Fifa 18 – PC Anforderungen bekannt gegeben

In wenigen Tage erscheint Fifa 18 unter anderem für den PC. Für diejenigen, welche die Fußballsimulation auf dem PC spielen möchten, sind besonders die PC Anforderungen wichtig. Denn jeder will aus dem Spiel das Beste heraus holen und will wissen ob sein PC dafür geeignet ist. Nu hat EA pünktlich zum Release der Demos des Spiels die Anforderungen bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen (DirectX 12)

OS: Windows 10 – 64-Bit

CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340 – Intel i3 4350 – AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 – AMD FX-4330

RAM: 8GB

Grafikkarten: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB – AMD Radeon RX 460/R9 270/R7 370

Empfohlene Konfiguration (DirectX 12)

OS: Windows 10 – 64-Bit

CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340 – Intel i3 4350 – AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 – FX-4330

RAM: 8GB

Grafikkarten: NVIDIA GeForce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

Minimale Systemanforderungen (DirectX 11)

OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz oder AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

RAM: 8GB

Grafikkarten: NVIDIA GTX 460 oder AMD Radeon R7 260

Empfohlene Konfiguration (DirectX 11)

OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

CPU: Intel i5-3550K @ 3.40GHz oder AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 8GB

Grafikkarten: NVIDIA GTX 660 oder AMD Radeon R9 270

Fifa 18 erscheint am 29.09.2018 für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und PC.

Quelle: origin.com