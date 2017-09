Assassin’s Creed Origins – Die Masken der Verschwörung

Der Release von Assassin’s Creed Origins rückt immer näher und Ubisoft veröffentlich immer mal wieder neues Material zum nächsten Ableger der Reihe. Diesmal ist es ein kleines, stimmiges Live-Action-Video, welches eigentlich nur den neusten Gameplay Trailer anteasert. Dieser wird am 14. September, sprich morgen, veröffentlicht.

Die Gefahr hat viele Gesichter

In Assassin’s Creed Origins schlüpft ihr in die Rolle des Assassinen Bayek, der sich durch das alte Ägypten schleicht und die bisher größte Spielwelt der Reihe erkunden kann. Das frische Setting birgt viele neue Möglichkeiten was das Gameplay angeht. Ubisoft hatte schon zuvor bestätigt, das in Assassin’s Creed Origins einiges anders sein wird, als noch in den Vorgängern. Den Spielern soll ein frisches und neues Abenteuer geliefert werden. Assassin’s Creed Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)