Star Wars Battlefront 2 – Beta Inhalte offenbar geleakt

In wenigen Wochen startet die Open Beta des Multiplayer Shooters Star Wars Battlefront 2. Doch bislang hat Publisher EA nicht bekannt gegeben, welche Inhalte man in der Beta spielen kann. Doch der findige reddit Nutzer Some_Info, der bereits in der Vergangenheit mit Leaks um Star Wars Battlefront richtig lag, will nun heraus gefunden welche Inhalte in der Beta enthalten sind. Demnach soll in der Beta der „Assualt“ Modus auf der Theed Map geben, bei dieser können sich insgesamt 40 Spieler ordentlich bekämpfen. Darüberhinaus ist auch der „Starfighter Assualt“ Modus dabei, bei dem auf der Map Fondor 24 Spieler loslegen können. Zudem ist laut dem Leak ein Strike auf Takonada spielbar.

Star Wars Battlefront 2: Official Starfighter Assault Gameplay Trailer

Ebenfalls in der Beta dabei sein, soll der Skirmish Modus. Bei diesem handelte es sich im Original im einen Modus mit starkem Koop Fokus, bei diesem kamen modifizierte Karten und ein arcadelastiger Wertungsstil zum Einsatz. Zudem wird spekuliert, ob man diesen Modus auch im Splitscreen im Koop spielen kann. Was den spielbaren Helden angeht, werden in der Beta die selben ikonischen Star Wars Helden vertreten sein, die es bereits auf der E3 zu sehen gab. Damit werden Darth Maul, Rey, Han Solo und Boba Fett spielbar sein. Laut dem reddit Post soll desweiteren erstmals der LAAT- Vehikel im Spiel vertreten sein. Die Beta für Star Wars Battlefront 2 findet vom 06. Oktober bis zum 09.Oktober auf der Playstation 4, Xbox One und PC statt. Diejenigen dies sich den Shooter vorbestellt haben, können die Beta bereits ab den 04.Oktober spielen.

Quelle: YouTube (EA Star Wars), reddit