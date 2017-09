Okami HD – Europa Release jetzt bestätigt

Erst vor wenigen Tagen haben wir über Okami HD berichtet, als dessen Rating in Südkorea veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht klar wann die überarbeitete Version erscheinen würde. Jetzt gibt es aber eine Bestätigung von Sony direkt.

Das Remaster soll diesmal nicht nur für PS4 sondern auch für Xbox One und PC erscheinen. Der europäische Playstation Twitter Account gab jetzt eine Bestätigung zum Release Datum. Demnach soll es am 12. Dezember soweit sein und Amaterasu kehrt zurück auf aktuelle Plattformen. Ob dieses Datum auch für die Xbox One und PC Versionen gilt ist nicht klar.

Confirmed! #OkamiHD is coming to PS4. Rediscover one of gaming’s most treasured classics on 12th December.

Here’s your first look. pic.twitter.com/kVIWi13DaK

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) 12. September 2017