Elex – Vorstellung der Kleriker im Video

In etwa einem Monat, am 17. Oktober 2017, wird das Open World Action RPG Elex für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. In dem post-apokalyptischen Science-Fantasy Setting müsst ihr euch wie schon in vorherigen Spielen aus dem Hause Piranha Bytes einer Fraktion anschließen. Diese Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden und somit solltet ihr euch gut überlegen, welcher Fraktion ihr euch anschließt. Um euch die Wahl ein wenig leichter zu gestalten, hat das Entwicklerstudio ein neues Video veröffentlicht, in welchem die Fraktion der Kleriker genauer vorgestellt wird.

Als Einschlagsort des Meteors wird Ignadon von ständiger vulkanischer Aktivität zerrüttet. Man hielt Ignadon für ausgestorben, weshalb es das perfekte Versteck für die Kleriker war, um dort an Macht zu gewinnen. Als Anhänger des Gottes Calaan betrachten sie den Konsum von Elex in jeglicher Form als Sünde. Stattdessen treiben sie damit ihre Maschinen an. Als Wächter der Technologie setzen die Kleriker ihr Vertrauen in Calaan, Plasmawaffen, Mechanik und die Macht steten Fleißes, und hoffen auf ein Magalan, das aus der Asche aufersteht und noch fortschrittlicher ist als zuvor.

Es bleibt abzuwarten, was die anderen Fraktionen aus der Welt von Elex zu bieten haben und wie sie mit dem Gebrauch umgehen.

