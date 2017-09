South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Neue Videos zeigen Kampfsystem

Fans der herrlich- trashigen Fernsehserie und des Vorgängers fiebern schon ganz gespannt dem 17. Oktober entgegen. Denn an diesem Tag soll der neue Softwareableger der Marke erscheinen. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe! Das Spiel wurde aus diversen Gründen immer wieder verschoben, doch jetzt soll es endgültig erscheinen. Und um die Meute etwas anzuheizen, hat Ubisoft gleich zwei neue Videos veröffentlicht.

Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet!

Wo South Park: Der Stab der Wahrheit noch Herr der Ringe und Co. auf die Schippe nahm, sind jetzt die modernen Superhelden an der Reihe, und werden serientypisch durch den Kakao gezogen. Im ersten Video gewähren die Entwickler einen Einblick in das Kampfsystem. Die Kämpfer können jetzt auch frei auf dem Schlachtfeld positioniert werden und die Reihenfolge, wer wann dran ist, wird auch eingeblendet. Das führt zu ein wenig mehr taktischer Tiefe.

Die Schweine!!!

Im zweiten Video wird mehr auf die Story und auf das Gameplay neben den Schlachten eingegangen. So hat es mittlerweile auch ein Crafting-System in die Welt von South Park geschafft. Auch sind die aus dem Vorgänger bekannten „Toilettensitzungen“ wieder mit von der Partie. Diese sind sogar weiter ausgebaut worden und ein fester Bestandteil des neuen Crafting-Systems. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint voraussichtlich am 17. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)