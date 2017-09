Pokémon Sonne & Mond: Aufziehen der Sturmröte – Neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung erscheint am 3. November

The Pokémon Company gab heute die Veröffentlichung der brandneuen Pokémon-Sammelkartenspiel-Erwe iterung Sonne & Mond – Aufziehen der Sturmröte bekannt, die am 3. November in Deutschland erscheint. Die entscheidende Schlacht um die Alola-Region steht mit der Ankunft der sturmroten Pokémon-GX auf den Inseln kurz bevor. Können Amigento-GX und die anderen Verbündeten Alolas die Region retten oder werden die Ultrabestien Anego-GX, Masskito-GX, Katagami-GX und Schlingking-GX die Kontrolle an sich reißen?

Das bietet die neue Erweiterung:

Über 110 Karten: Inklusive 8 Pokémon-GX und 3 Unterstützerkarten mit überdimensionalen Illustrationen!

Neu dabei: Anego, Masskito, Katagami, Schlingking, Typ:Null, Amigento und die Unterstützerkarten Samantha und Gladio treten zum ersten Mal auf!

Mehr Alola-Pokémon: Alola-Kokowei und Alola-Knogga geben ihren Einstand!

Zwei Themendecks: Die sofort spielbaren Decks Dunkelschlund und Donnerrasseln mit jeweils 60 Karten ermöglichen Spielern, sofort loszulegen!

Boosterpacks: Jedes Boosterpack enthält 10 Karten aus dieser Erweiterung sowie eine Basis-Energiekarte!

Quelle: The Pokémon Company International via Pressemeldung