PES 2018 – Die „Beat a Pro“ Tour im Detail

Zur Veröffentlichung von PES 2018 veranstaltet Konami eine „Beat a Pro“ Tour, auf der Fans und Fußball-Könner die Möglichkeit haben, ein PES 2018 Spiel zu gewinnen, wenn sie einen PES Profis besiegen. Mit einem ersten, nicht öffentlichen Kick beginnt die „Beat a Pro“ Tour am Mittwoch, 13. September, in der PES-Loge im SIGNAL IDUNA PARK von Borussia Dortmund. Dort spielen sich die PES Profis mit dem jüngsten Teil der Pro Evolution Soccer Serie warm; Interessierte verfolgen den Start ab 14.00 Uhr live über die Sozialen Netzwerke.

Beat a Pro Tour zu PES 2018 geht durch ganz Deutschland

Offiziell startet die Tour zum Release von PES 2018 am Donnerstag, 14. September. Im Saturn Markt am Berliner Alexanderplatz heißt es dann „Schlag den Pro und gewinne Dein PES 2018“. Den ambitionierten und sportlich orientierten Gamern stehen dort einige der besten PES Spieler Deutschlands gegenüber, unter anderem Mike „EL_Matador“ Linden, Matthias „GoooL“ Winkler, Georgios „Djangohaz“ Kalpakidis oder Omiros „Blancooo“ Evgenikos. Weitere ausgewählte Saturn Märkte der Tour finden sich in Essen, Duisburg, Bochum, Köln, Karlsruhe und Stuttgart, wo die Tour am Abend des 16. September ihren Abschluss findet.

Quelle: Konami Digital Entertainment via Pressemeldung